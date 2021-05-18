A l’issue d’une procédure commune impliquant le Parlement et le Conseil, la ville de Lille a été choisie pour accueillir le siège de l’Autorité douanière de l’Union européenne (EUCA).

La France salue la décision d’implanter une nouvelle agence européenne sur son territoire, à Lille, ville à la culture douanière solidement ancrée. Ce nouveau siège est appelé à jouer un rôle central dans la réforme de l’Union douanière en cours.

La France réitère sa pleine mobilisation pour la protection des consommateurs et le contrôle des biens en circulation dans l’Union.