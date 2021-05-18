Union européenne : Entretien du ministre avec Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle (30 mars 2026)

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, a reçu lundi 30 mars 2026, M. Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle.

Les échanges ont porté sur la compétitivité européenne et l’approfondissement du marché unique.

Le ministre a salué l’engagement du vice-président, M. Stéphane Séjourné, en particulier sur le projet d’Accélérateur industriel. Il s’agit d’une première étape importante dans le renforcement de la préférence européenne et de l’autonomie stratégique de l’Union dans des industries clés. Dans le contexte géopolitique actuel, le ministre a indiqué que la France allait pleinement contribuer à l’approfondissement de cette stratégie de souveraineté industrielle européenne.

Le ministre a rappelé l’importance de l’approvisionnement en matières premières critiques, en lien avec les travaux menés dans le cadre de la présidence française du G7.

Enfin, et plus globalement, la discussion a porté sur l’impératif d’avancer rapidement sur l’agenda européen de compétitivité et de sécurité économique, dans le prolongement du rapport Draghi.