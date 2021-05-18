Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Kaja Kallas, le 26 mars 2026, en marge de la ministérielle G7 Affaires étrangères.

L’entretien a en particulier porté sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, ses conséquences en matière de sécurité maritime et de liberté de navigation, ainsi que notamment sur la situation au Liban.

Tous les deux ont évoqué également le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine face à l’agression russe. Le Ministre a marqué le soutien de la France à l’adoption rapide d’un 20ème paquet de sanctions contre la Russie et son engagement résolu dans la lutte contre la flotte fantôme russe.