Lors du Conseil des Affaires étrangères tenu le lundi 16 mars à Bruxelles, les États membres ont adopté de nouvelles désignations au titre du régime de sanction cyber de l’Union européenne (UE). L’UE y a recours aujourd’hui pour contraindre l’écosystème cyber-offensif privé outillant les acteurs malveillants qui ciblent la France et l’Europe.

Parmi les nouvelles désignations figure une entité privée iranienne, Emennet Pasargad, ayant conduit des cyberattaques et des opérations de manipulations de l’information sur le territoire français contre le journal Charlie Hebdo en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’UE a également désigné Integrity Technology Group et Anxun Information Technology Co. Ltd, deux entités privées chinoises ayant conduit des activités cyber-offensives sur le territoire européen, ainsi que deux individus liés à celles-ci.

Ces cinq nouvelles désignations s’ajoutent aux 21 entités et individus d’ores-et-déjà sanctionnés par l’UE au titre du régime de sanction cyber. Ces mesures conduiront à des gels d’avoir et à des interdictions d’entrée sur le territoire de l’UE des acteurs visés.

En application de sa nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité, la France est résolue à recourir à tous les leviers disponibles aux niveaux national et européen pour lutter contre l’impunité et imposer un coût aux adversaires qui la visent dans le cyberespace, en lien avec ses partenaires et dans le respect du cadre onusien de comportement responsable des Etats dans le cyberespace.

Avec le Royaume-Uni, la France continuera à approfondir les efforts du Processus de Pall Mall visant à lutter contre la prolifération et l’usage irresponsable des outils développés par l’industrie cyber-offensive.