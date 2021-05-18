La France a accueilli à Paris, du 18 au 20 mars 2026, le dialogue politique de haut niveau entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes sur la cybersécurité et les infrastructures de connectivité sécurisée. Organisé par la Commission européenne avec le soutien du Service Européen d’Action Extérieure, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Expertise France et l’agence de coopération allemande GIZ, ce dialogue a réuni 37 pays et 7 organisations d’intégration régionale d’Amérique latine et des Caraïbes. Une séquence d’échanges avec le secteur privé a également été organisée au Campus Cyber.

Ouvert par l’Ambassadrice pour le numérique et l’intelligence artificielle, Mme Clara Chappaz, ce dialogue a permis d’échanger sur des pistes concrètes de coopération. Deux ateliers ont permis de progresser dans la formulation du EU-LAC CyberSHIELD, projet de renforcement capacitaire en réponse aux incidents qui sera lancé cette année par l’Union Européenne.

A cette occasion, la France a rappelé son engagement à poursuivre, conformément à sa nouvelle stratégie nationale de cybersécurité, ses efforts en matière de renforcement capacitaire, de lutte contre la prolifération et l’usage irresponsable des capacités d’intrusion cyber disponibles sur le marché dans le cadre du Processus de Pall Mall, et de promotion du cadre de comportement responsable des États dans le cyberespace des Nations-Unies.

La France salue les efforts engagés au sein de l’Alliance numérique entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes pour favoriser une transition numérique durable, inclusive, transparente et sensible aux enjeux environnementaux dans nos régions.