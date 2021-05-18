Union Européenne - Entretien du ministre avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité (9 mars 2026)

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu le 9 mars 2026 à Bruxelles avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Kaja Kallas, en marge de la conférence des ambassadeurs de l’UE à laquelle le Ministre a pris part.

L’entretien a en particulier porté sur la situation au Proche et au Moyen-Orient et sur le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine face à l’agression russe.