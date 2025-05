La Journée de l’Europe en 4 questions

Robert Schuman est un homme d’État français qui a exercé plusieurs hautes fonctions sous la IVème République française. Son nom est aujourd’hui retenu pour son rôle dans la construction d’une organisation européenne.

Le 9 mai 1950, alors qu’il exerce la fonction de ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman prononce un discours qui va marquer le début de la construction européenne. Il propose la mise en commun des productions de charbon et d’acier de la France et de l’Allemagne, au sein d’une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. Cette déclaration est symbolique, car elle propose de rassembler des pays qui étaient ennemis lors des deux Guerres mondiales et de dépasser les anciennes rancœurs. L’objectif est d’assurer une paix durable sur le continent, Robert Schuman précise ce point à travers la citation suivante : « La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. »

La Journée de l’Europe a été instaurée lors du Conseil européen de Milan, en juin 1985. La date du 9 mai a été choisie en référence à la déclaration Schuman, prononcée le 9 mai 1950. Cette déclaration s’inscrit comme la première étape de la construction européenne et a permis la création, en 1951, de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour une période de 50 ans. Ce traité a été signé par six pays (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne) et constitue la première organisation européenne. C’est sur ce modèle que d’autres communautés européennes ont été créées et ont permis d’étendre cette solidarité jusqu’à la création de l’Union européenne, telle qu’elle existe aujourd’hui.

À l’occasion du 9 mai 2025, nous célébrons les 75 ans de la déclaration de Robert Schuman.

En 1992, la signature du Traité de Maastricht crée l’Union européenne (UE). Elle institue une citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du Parlement européen et lance l’Union économique et monétaire. C’est alors le début d’une communauté européenne qui s’est élargie au fil des années. En 2025, 27 États* sont désormais membres de l’Union européenne et 9 Etats ont le statut « d’État candidat » (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine).

L’Union européenne représente ainsi une communauté politique et économique qui offre à ses membres des avantages tels que la coopération et la paix entre les États, précieux alors que la guerre est de retour sur le continent européen. L’UE constitue aussi un marché unique renforcé par l’euro, monnaie unique commune à vingt États membres. Garante des droits fondamentaux, l’UE offre à ses citoyens la liberté de circulation, le droit de vote aux élections européennes et la protection de l’Etat de droit.

Plusieurs symboles sont associés à l’Union européenne. La Journée de l’Europe est l’occasion de rappeler ces symboles qui participent à l’identité européenne :

Le drapeau européen

Drapeaux européen et français - Quai d’Orsay

©Judith Litvine/MEAE

D’abord l’emblème du Conseil de l’Europe à partir de 1955, le drapeau européen est désigné drapeau officiel en 1986 par les chefs d’État et de gouvernement. Le drapeau aux douze étoiles à cinq branches disposées en cercle sur un fond bleu est le symbole phare de l’UE. Le nombre 12 symbolise la plénitude et la complétude. La disposition en cercle des étoiles représente la solidarité et l’harmonie entre les peuples de l’Europe. Il est notamment présent sur le toit du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, au côté du drapeau français.

L’hymne européen

Composée par Ludwig van Beethoven en 1823, les chefs d’État et de gouvernement ont décidé de reprendre Ode à la joie, prélude du dernier mouvement de la IXème symphonie de Beethoven, en guise d’hymne officiel de l’Union européenne en Conseil européen à Milan en juin 1985. Dépourvue de paroles, elle célèbre les valeurs de la liberté, de la paix et de la solidarité de l’Union européenne. Elle est jouée lors des cérémonies officielles auxquelles participe l’UE, ainsi que lors d’événements européens, mais elle ne remplace pas les hymnes nationaux des États membres.

La devise

Adoptée le 4 mai 2000, la devise « Unie dans la diversité » symbolise la communauté européenne, unie en faveur de la paix et de la prospérité, riche de ses nombreuses cultures, langues et traditions.

L’euro, monnaie unique

En 1992, le Traité de Maastricht propose la mise en place d’une monnaie unique dans l’UE. L’euro est ainsi devenu la monnaie unique de 11 États membres de l’UE le 1er janvier 1999. Les pièces et billets en euro ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 2002. La zone euro est aujourd’hui composée de 20 des 27 États membres de l’UE : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie.