Catherine Colonna, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe aujourd’hui et demain à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (« Gymnich ») à Tolède. Elle s’y rendra accompagnée de son homologue ukrainien, M. Dmytro Kuleba, qui a participé comme invité d’honneur à la conférence des ambassadrices et ambassadeurs.

A la veille de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, la Ministre appellera à maintenir nos efforts de conviction vis-à-vis des pays tiers en soutenant le plan de paix ukrainien visant à assurer une paix juste et durable, et en continuant à œuvrer pour la sécurité alimentaire mondiale, notamment via les corridors de solidarité.

La Ministre appellera aussi à ancrer dans la durée le soutien à l’Ukraine, notamment militaire, et aura un échange avec ses homologues sur la déclinaison des engagements pour la sécurité de l’Ukraine pris par l’Union européenne lors du Conseil européen de juin 2023.

S’agissant de la tentative de coup d’Etat au Niger, la Ministre réitérera notre appel à restaurer l’ordre constitutionnel autour du président Bazoum, seule autorité légitime. Elle rappellera la nécessité que soit apporté un plein soutien européen aux actions de la CEDEAO, comme l’a réaffirmé lundi le Président de la République dans son discours aux ambassadrices et aux ambassadeurs.