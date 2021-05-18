Le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a participé lundi 17 novembre au Conseil Affaires générales de l’Union européenne à Bruxelles.

Cette réunion a permis de préparer le Conseil européen des 18 et 19 décembre prochain, où des décisions importantes sont attendues s’agissant notamment du financement du soutien à l’Ukraine et des orientations du prochain cadre financier pluriannuel (CFP). Une discussion spécifique s’est tenue sur le futur CFP (2028-2034) lors de laquelle le ministre délégué a notamment rappelé que la politique agricole commune (PAC) est la garantie de la souveraineté alimentaire de notre continent et du revenu de nos agriculteurs, et que la France se mobiliserait pour maintenir la PAC dans sa spécificité et ses montants.

Le ministre délégué a par ailleurs présenté le projet de bouclier informationnel porté par France Médias Monde, Deutsche Welle et TVP World, qui s’inscrit dans les objectifs du Bouclier démocratique européen annoncé la semaine dernière par la Commission. Il a rappelé l’importance d’utiliser tous les instruments à la portée de l’Union européenne pour faire respecter l’Etat de droit dans l’espace numérique, en luttant contre les ingérences et la désinformation.