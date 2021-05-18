Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a participé hier, 20 octobre 2025, au Conseil affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg. Cette réunion a été l’occasion d’évoquer en particulier l’Ukraine et la situation au Proche-Orient.

Sur l’Ukraine, le Ministre a fait le point sur la nécessité de renforcer rapidement le soutien de l’Union européenne à Kyiv. Cela passera notamment par un prêt de réparation à l’Ukraine dont une partie pourra être utilisé pour accroître les acquisitions de matériels militaires européens. Il a également réitéré le soutien de la France à l’adoption de nouvelles mesures de sanctions pour accroître la pression sur la Russie. Il a enfin appelé à prendre des mesures pour entraver la flotte fantôme.

S’agissant du soutien européen au plan de paix à Gaza, le Ministre a rappelé les priorités identifiées lors de la réunion de Paris du 9 octobre et les éléments agréés dans la déclaration de New York pour construire une paix durable centrée sur la solution à deux États. Il a insisté sur la nécessité de permettre un accès libre, immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire, qui doit parvenir de manière massive à Gaza. Le Ministre a proposé de renforcer le mandat des missions européennes dans les territoires palestiniens, notamment pour former davantage de policiers et de magistrats de l’autorité palestinienne et accroître le soutien aux réformes.