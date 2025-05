Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a participé hier, à Bruxelles, au Conseil Affaires étrangères de l’Union européenne, au cours duquel des échanges importants ont eu lieu sur plusieurs sujets d’actualité internationale.

En ce qui concerne la situation en Ukraine, la France a rappelé la nécessité de renforcer le soutien militaire à l’Ukraine ainsi que d’accroitre la pression sur la Russie en adoptant de nouvelles sanctions. L’UE a notamment versé, au mois de mars 2025, près de 4,5Mds€ pour soutenir l’Ukraine.

Les États membres ont rappelé l’importance de préserver le cessez-le-feu à Gaza, de libérer les otages et de reprendre l’aide humanitaire. La France a souligné que le plan endossé par la Ligue arabe le 8 mars dernier constituait une contribution importante. Elle a par ailleurs réaffirmé son opposition à tout projet de déplacement forcé des Palestiniens et a souligné l’importance de la mobilisation européenne pour préserver la solution à deux États.

S’agissant de la Syrie, la France a condamné les violences survenues dans la zone côtière et rappelé le caractère graduel et réversible de la levée des sanctions individuelles et sectorielles au regard des récents évènements. Elle a également proposé des sanctions visant les responsables des exactions contre des civils à l’Ouest du pays.

Par ailleurs, à l’initiative de la France, des sanctions européennes contre l’État Islamique au Khorasan et son organe de propagande ont été adoptées. Le Conseil affaires étrangères a également permis l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 9 individus et 1 entité au titre du régime de sanctions relatif à la situation en République démocratique du Congo.