Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a participé, le 15 décembre 2025, au Conseil affaires étrangères à Bruxelles.

Sur l’Ukraine, le ministre a insisté sur l’importance d’une contribution de l’Union européenne aux garanties de sécurité pour l’Ukraine. Il a rappelé notre souhait qu’un accord soit trouvé au plus vite sur le soutien financier à l’Ukraine, ainsi que la nécessité d’accroitre la pression sur la Russie à travers un 20e paquet de sanctions. Le Ministre a salué l’adoption de nouvelles sanctions visant l’écosystème de la flotte fantôme ainsi que des acteurs de la déstabilisation de la Russie entrées en vigueur le 15 décembre.

En amont de la tenue du Conseil d’association UE/Liban, le ministre a rappelé la nécessité d’un engagement européen renouvelé en soutien aux autorités libanaises. Il a notamment souligné les décisions courageuses prises au cours des derniers mois par les autorités libanaises pour construire un monopole de l’Etat libanais sur les armes.

S’agissant d’Haïti, le ministre s’est félicité de l’adoption, à l’initiative de la France de sanctions contre le gang "5 Segond" ainsi que contre trois anciens responsables haïtiens responsables de soutien politique et financier aux gangs sur place. Ces quatre désignations viennent s’ajouter aux sanctions adoptées en décembre 2024 et en juillet 2025, visant au total six chefs de gangs.