Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a participé aujourd’hui, 15 juillet 2025, au Conseil affaires étrangères de l’Union européenne.

Sur l’Ukraine, le Ministre a salué l’adoption de nouvelles sanctions visant les acteurs de déstabilisation liés à la Russie, parmi lesquels des magistrats russes responsables de la criminalisation de la liberté d’expression, des ressortissants russes impliqués dans des manœuvres désinformationnelles en Europe, ainsi que des ressortissants moldaves responsables d’opérations de déstabilisation au service de la Russie. Les Etats membres ont appelé à renforcer la pression sur la Russie ainsi que sur les Etats tiers qui la soutiennent pour obtenir un cessez-le-feu. A cet égard un paquet de sanctions, le plus important depuis 2022, devrait être finalisé rapidement. Le Ministre a annoncé se rendre le 21 juillet en Ukraine, à l’invitation d’Andrii Sybiha, afin de réaffirmer le soutien de la France et de l’Europe à la résistance ukrainienne.

Les ministres ont pris connaissance des leviers identifiés par la Haute Représentante dans le cadre de la revue de l’accord d’association UE-Israël. Les travaux vont se poursuivre pour obtenir des progrès concrets sur le terrain, à Gaza et en Cisjordanie. Le Ministre a insisté pour que les sanctions contre les colons extrémistes en Cisjordanie soient adoptées au plus vite, alors qu’elles sont soutenues par 26 Etats membres. Il a proposé que l’Union européenne contribue au suivi et à la distribution de l’aide humanitaire à Gaza, en coordination étroite avec les Nations unies. Les ministres ont rappelé la nécessité de mettre en place d’un cessez-le-feu immédiat et de garantir la libération de tous les otages du Hamas.

Concernant l’Iran, le Ministre a rappelé la priorité que constitue la reprise des négociations pour encadrer à long terme le programme nucléaire iranien. Sans engagement vérifiable de l’Iran au plus tard à la fin du mois d’août, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni seront fondés à réappliquer les sanctions onusiennes (snapback) qui avaient été levés il y a dix ans. Enfin, le Ministre a salué l’adoption d’un paquet de sanctions à l’encontre d’acteurs de la criminalité organisée liée au renseignement iranien, et opérant en Iran comme à l’étranger.

Concernant Haïti, le Ministre a salué l’adoption de sanctions, à l’initiative de la France, contre des chefs de gangs ayant participé aux exactions commises contre les civils et à la crise politique et sécuritaire que traverse le pays.