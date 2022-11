Mme Laurence Boone, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de l’Europe, participera lundi 14 novembre au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles. Elle y représentera Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, qui est en déplacement au G20 avec le Président de la République.

Les ministres aborderont la situation en Ukraine, après une présentation par visioconférence de la situation par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba. A cette occasion, la Secrétaire d’État soulignera l’importance de continuer à assurer le soutien à l’Ukraine sous toutes ses formes et dans la durée. Elle marquera l’importance de la conférence sur la résilience de ce pays, organisée par la France et l’Ukraine à Paris le 13 décembre prochain. Elle rappellera également la nécessité de poursuivre le soutien aux partenaires affectés par les conséquences de l’agression russe, notamment par le biais de la réunion à Paris de la plateforme de soutien à la Moldavie le 21 novembre, le renouvellement de l’initiative de l’ONU sur les exportations céréales en mer Noire et la continuité des flux de céréales par le biais des corridors de solidarité de l’Union européenne.

S’agissant des Balkans occidentaux, la Secrétaire d’État, qui se rendra cette semaine dans la région, rappellera la mobilisation de la France pour réduire les tensions actuelles entre la Serbie et le Kosovo, ainsi que son rôle dans le renouvellement réussi au Conseil de sécurité du mandat de la force EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine. Elle soulignera aussi l’importance de la Communauté politique européenne pour cette région, en lien avec le prochain sommet UE-Balkans occidentaux de Tirana le 6 décembre.

Les États membres de l’Union européenne évoqueront également l’Afrique lors de ce Conseil, en particulier la région des Grands Lacs. Laurence Boone plaidera pour un renforcement du rôle de l’Union européenne dans la région et rappellera notamment les efforts de facilitation du dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo entrepris par le président de la République.

Par ailleurs, la Secrétaire d’État saluera l’adoption lors de ce Conseil de nouvelles sanctions en raison de la répression en cours en Iran et réitèrera la très ferme condamnation du soutien apporté par l’Iran à l’agression russe en Ukraine.

Enfin, elle rappellera la nécessité urgente que les députés libanais élisent rapidement un nouveau président de la République.