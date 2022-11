Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée du développement, de la francophonie, et des partenariats internationaux, participe aujourd’hui au Conseil des affaires étrangères en format développement à Bruxelles.

La Secrétaire d’Etat soulignera l’importance de l’implication de l’ensemble des partenaires pour assurer le suivi du Sommet Union européenne - Union africaine, organisé en février 2022 sous présidence française du Conseil de l’Union européenne. Elle marquera notre attachement à ce que la relation partenariale entre l’Europe et l’Afrique s’appuie sur des projets concrets.

La Secrétaire d’Etat rappellera l’engagement constant de la France et de ses partenaires européens pour répondre aux situations de crise, notamment en soutien à l’Ukraine. Elle évoquera la conférence de soutien à l’Ukraine organisée le 13 décembre prochain au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à l’initiative du Président de la République et du Président ukrainien.