75 ans plus tard, face au réveil des empires, face au révisionnisme de la Russie notamment, face à la dislocation et aux fragmentations du monde, il nous appartient de reprendre le flambeau de Robert Schuman et de faire que l’Europe redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, un phare pour le monde, le phare de la démocratie, le phare de la liberté, le phare de la dignité de la personne.

Nous sommes ici le 9 mai 2025, à Lviv, en Ukraine, à 1.500 km de Strasbourg, dans un pays européen, dans un pays en guerre, qui depuis plus de trois ans maintenant, résiste contre la guerre d’agression lancée par la Russie, une guerre coloniale, celle d’une puissance impérialiste, qui voudrait entraver l’aspiration de l’Ukraine, indépendante depuis 1991, à la liberté, à la démocratie et à l’ambition européenne. Une guerre meurtrière, comme nous l’avons vu ce matin au cimetière de Lviv, une guerre dont les stigmates humains sont colossaux, comme nous avons pu le constater à l’hôpital de Lviv, que la France soutient, où nous avons vu des corps brisés, où nous avons vu des gueules cassées et où nous avons vu des esprits invaincus. Et si nous sommes venus avec l’ensemble des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne, c’est pour affirmer notre solidarité indéfectible à la résistance ukrainienne et exprimer avec beaucoup de force que nous voulons la paix. La paix par la force et la paix par la justice. La paix par la force, d’abord, et nous annoncerons tout à l’heure que grâce à la mobilisation des revenus tirés des actifs gelés, la France va pouvoir, au travers de son entreprise KNDS, assurer la maintenance opérationnelle des canons CAESAR que la France a fournis à l’Ukraine pour résister aux coups de boutoir de la Russie. La paix par la justice et nous annoncerons tout à l’heure la création du tribunal spécial pour le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Il n’y aura pas de paix tant que tous les crimes de guerre qui ont été commis depuis trois ans n’auront pas été punis. Nous voulons la paix et aujourd’hui le seul obstacle à la paix se trouve à Moscou, il parade, il s’appelle Vladimir Poutine. Hier, le Président de la République s’est entretenu à plusieurs reprises avec le président Trump, auquel il a exprimé cette conviction forte. Il nous faut par la force amener Vladimir Poutine à consentir à un cessez-le-feu. Nous avons pris acte de l’appel du président Trump à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Cessez-le-feu que l’Ukraine a accepté le 9 mars dernier, il y a deux mois maintenant et auquel il va nous falloir pousser Vladimir Poutine à consentir. J’ai eu moi-même hier Lindsey Graham, le sénateur américain qui porte un paquet de sanctions massif contre la Russie avec 70 sénateurs démocrates et républicains et je lui ai assuré qu’avec les européens nous prendrions nous aussi dans les prochains jours un nouveau paquet de sanctions pour mettre la pression sur la Russie.

"La paix mondiale ne sera sauvegardée qu’avec des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent". Ainsi Robert Schuman terminait-il cette déclaration, ces efforts créateurs c’est à nous les européens qu’il faut désormais consentir.

Q - Do you believe that the tribunal will be able to put Putin in jail ?

R - I’m sure that this tribunal will allow for the fight against impunity, against all war crimes that have been committed during this war of aggression of Russia against Ukraine.

Q - Vous avez mentionné que le Président Macron avait parlé à Monsieur Trump. Est-ce que vous pensez que ce tribunal est faisable sans la présence des américains ?

R - Je crois qu’il n’y aura pas de paix sans la justice, il n’y aura pas de justice sans la vérité. Le Conseil de l’Europe a mis en place des mécanismes d’enregistrement de tous les préjudices qui ont été causés, et ils sont nombreux, par la Russie au peuple ukrainien. Sur cette base-là, justice devra être rendue, c’est la condition d’une paix durable.

Q - Can you say the same in English ?

R - There is no peace without justice, and there is no justice without the truth. The Council of Europe has put together tools to register the prejudices that have been caused on Ukrainian people by Russian aggression. Along with this new special tribunal, those crimes, those prejudices, will be trials, which is a condition for sustainable peace in Ukraine.

Q - Mr. Minister, what do you think about those European leaders who are now in Moscow today, visiting the Victory Parade, like Robert Fico ?

R - The Europeans, they were protesting 10 years ago in Maidan, and this is the reason why Russia decided to trigger its colonial war against Ukraine, to try and reaffirm its ownership of a country that is independent since 1991. And this is the reason why European countries are so numerous to be represented here today in Lviv, and why we refuse those colonial wars, not only for Ukraine, but also for ourselves. Thank you very much.