Je suis ravi d’être ici aujourd’hui pour le Conseil des ministres des affaires étrangères, conseil important où nous allons prendre des décisions. Décisions vis-à-vis de l’Ukraine pour continuer de soutenir la résistance ukrainienne et alourdir le coût pour la Russie de sa guerre d’agression avec d’une part un soutien financier de 4,5 milliards d’euros qui, au mois de mars, vont parvenir aux ukrainiens et, d’autre part, la reconduction des sanctions qui visent 2400 russes en frappant leurs avoirs, en les frappant d’interdiction de circulation de manière à alourdir le coût pour la Russie de sa guerre d’agression.

Nous allons prendre des décisions dans la lutte contre le terrorisme à l’initiative de la France. Les sanctions vont être appliquées à l’organe de presse et de propagande de l’État islamique au Khorasan, c’est-à-dire la branche de Daech qui opère aujourd’hui en Asie centrale et en Asie du Sud et qui pose des problèmes de sécurité majeurs pour l’ensemble du monde mais singulièrement pour l’Europe et pour la France.

Nous allons, par ailleurs, au chapitre de la crise qui se déroule à l’est de la République démocratique du Congo, l’une des plus graves du monde aujourd’hui, prendre des sanctions à l’encontre de neuf individus et d’une entité qui se sont rendues responsables de violation du droit international et du droit international humanitaire et qui par leurs actions ont contribué à l’escalade qui menace la région des Grands Lacs en Afrique d’un embrasement généralisé. Il convient désormais qu’un cessez-le-feu puisse intervenir immédiatement et que par la négociation, la République démocratique du Congo, les groupes rebelles et évidemment le Rwanda puissent tracer le chemin vers une paix juste et durable dans la région. Voilà les décisions les plus importantes qui seront prises aujourd’hui et qui démontrent la volonté farouche de l’Union européenne de faire entendre sa voix et de peser non seulement dans le cadre de la guerre d’agression russe en Ukraine mais aussi sur d’autres dossiers très importants pour notre sécurité.

Je vous remercie.