Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a participé, ce lundi 23 février, au Conseil affaires étrangères à Bruxelles.

Les ministres ont tout d’abord abordé la situation en Ukraine. A l’occasion du douzième anniversaire de la révolution du Maïdan, la révolution de la dignité, et du 4ème anniversaire de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, le ministre a souligné l’échec russe, avec des avancées dérisoires sur le front au prix de pertes humaines considérables, de même que l’entrée prochaine de l’économie russe en récession. Le ministre a insisté sur la nécessité de continuer à soutenir l’Ukraine et d’accentuer la pression sur la Russie.

S’agissant du Proche-Orient, le ministre a rappelé que la France soutenait la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza devant conduire à l’entrée massive de l’aide humanitaire, au désarmement du Hamas et au retour d’une Autorité palestinienne réformée, avec pour horizon deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Elle appelle les autorités palestiniennes à mettre en œuvre le renouvellement politique auquel elles se sont engagées. Concernant la Cisjordanie, la France appelle les autorités israéliennes à revenir sur leurs décisions récentes, et notamment le projet E1. Le ministre a aussi rappelé que la sécurité régionale passait par un Liban fort et souverain, et annoncé que la France accueillerait le jeudi 5 mars à Paris une conférence internationale de soutien aux forces armées libanaises.

Par ailleurs, le ministre a échangé avec ses homologues au sujet de la crise qui déchire l’est de la République démocratique du Congo. Il a souligné, dans la continuité de la Conférence de Paris, que les engagements pris ont été tenus, avec notamment le décaissement des 850 millions d’euros d’aide humanitaire annoncés.

Enfin, s’agissant de la préférence européenne en matière de défense, le ministre a souligné le souhait de la France d’en faire un principe cardinal de l’approvisionnement des armées européennes. Une industrie de défense européenne innovante, résiliente et prospère est un atout pour nos armées, pour l’Europe et nos Alliés.