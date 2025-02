Nous, ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne, réaffirmons notre vive préoccupation concernant l’application par le gouvernement d’Israël de la législation interdisant tout contact entre les organes d’État et les fonctionnaires israéliens et l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ainsi que toute présence de l’office en Israël et à Jérusalem-Est.

Nous demandons instamment au gouvernement israélien de respecter ses obligations internationales et d’assumer la responsabilité qui lui incombe de garantir un acheminement total, rapide, sûr et sans entrave de l’aide humanitaire ainsi que la fourniture des services essentiels à la population civile. Nous lui demandons également de coopérer avec ses partenaires internationaux, y compris l’Organisation des Nations unies, afin d’assurer la continuité des opérations. Aucune autre organisation ou institution des Nations unies n’a actuellement les capacités ou l’infrastructure nécessaires pour prendre en charge les missions de l’UNRWA avec un degré d’expérience comparable.

Nous réaffirmons notre soutien au mandat qui a été confié à l’UNRWA par les Nations unies de fournir une aide humanitaire et les services essentiels aux réfugiés palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés. L’UNRWA est le principal fournisseur de services pour les réfugiés palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et joue un rôle fondamental dans la réponse à la crise humanitaire sévissant à Gaza.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques terroristes violentes et injustifiées perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Nous appelons l’UNRWA à poursuivre sur la voie de la réforme en démontrant son attachement au principe de la neutralité, conformément au rapport du groupe d’examen indépendant dirigé par Mme Catherine Colonna publié en avril 2024. Toutes les allégations d’implication de membres du personnel de l’UNRWA dans les actes effroyables perpétrés le 7 octobre 2023 et par la suite doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies.

Nous réaffirmons que nous approuvons et soutenons totalement l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. Il est à présent essentiel que tous les otages encore détenus soient libérés. Nous saluons l’augmentation notable du volume d’aide humanitaire parvenant à Gaza depuis le début du cessez-le-feu et nous appelons toutes les parties à veiller à ce que celle-ci se poursuive. Nous remercions les États-Unis, l’Égypte et le Qatar pour les efforts de médiation considérables qu’ils ont déployés pour permettre la conclusion de cet accord, et nous exhortons toutes les parties à s’engager dans des négociations constructives sur les phases ultérieures de l’accord afin de contribuer à sa mise en œuvre totale et à une cessation permanente des hostilités.

Nous jouerons pleinement notre rôle au cours des jours et des semaines à venir afin de tirer profit de ce cessez-le-feu et de faire en sorte qu’il débouche sur une voie crédible conduisant à la solution des deux États, où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte en paix.