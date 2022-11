Bonjour. Aujourd’hui, outre l’Ukraine et l’énergie, bien sûr, nous allons parler du Royaume-Uni, nous allons aussi parler d’État de droit, et puis aussi de la préparation à la réforme de la gouvernance en Europe.

Sur l’Ukraine, il s’agit de réaffirmer le soutien plein et entier à l’Ukraine, essayer d’accroître aussi l’efficacité des sanctions puisque vous savez que six pays contribuent à 90% des sanctions et puis commencer à discuter reconstruction.

Sur l’énergie, il s’agit toujours de sécuriser l’approvisionnement pour cet hiver. Ça, ce sont les mesures d’économie et les mesures de solidarité. Il s’agit aussi de se réunir ensemble pour pouvoir aider les citoyens européens à faire face à des factures énergétiques importantes. C’est ce qu’on appelle les sujets de rente inframarginale. Il s’agit également - et la France le soutient - de plafonner le prix du gaz qui est importé de Russie et l’électricité faite à partir du gaz. Puis, il s’agit aussi de poser les jalons d’une réforme pérenne du marché de l’électricité pour, à nouveau, découpler les prix de l’électricité des prix du gaz et faire baisser les prix.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, on a plein d’espoir dans un dialogue constructif avec les nouvelles autorités britanniques. Évidemment, notre principe directeur, c’est de respecter le protocole de façon à ce que l’intégrité du marché intérieur soit préservée et puis aussi la paix avec l’Irlande du Nord.

Sur l’État de droit, c’est l’occasion aujourd’hui de faire un point commun sur où nous en sommes dans les pays de l’Union européenne, l’idée étant de nous renforcer et de renforcer nos démocraties surtout dans les circonstances actuelles où la Russie - régime autocrate - fait une guerre à la démocratie.

Enfin, sur la Conférence sur le futur de l’Europe, nous commençons à discuter des premiers jalons pour agir de façon plus flexible, pour être plus réactif et donc de discuter de quels sujets il pourrait être intéressant de traiter à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité.