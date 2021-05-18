Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean Noël Barrot, a participé les 29 et 30 août au Conseil affaires étrangères informel (dit « Gymnich ») à Copenhague, organisé par la présidence danoise du Conseil de l’Union européenne.

A cette occasion, le ministre a répété la solidarité de la France envers le Danemark et le Groenland, ainsi que son attachement au respect du droit international et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Ce Conseil informel a été l’occasion pour les représentants des Etats membres d’aborder la situation en Ukraine et le soutien que l’Europe apporte à Kiev. La France a notamment appelé à maintenir une coordination étroite entre Européens afin d’appuyer les négociations à venir et assurer pour l’Ukraine des garanties de sécurité robustes. Le ministre a également invité les Etats membres à accroître la pression sur la Russie ainsi que sur ses soutiens, notamment à travers l’adoption d’un 19ème paquet européen de sanctions.

Cette réunion a également permis d’échanger sur la situation au Proche-Orient. Le ministre a appelé à une réaction immédiate et unie des Européens en réaction à la forte dégradation de la situation dans les territoires palestiniens, y compris à l’annonce officielle de la famine dans le gouvernorat de Gaza par les Nations unies, qui doit nous encourager à utiliser tous les leviers mobilisables à l’encontre d’Israël pour faire cesser les violations du droit international humanitaire. La France a en parallèle appelé à maintenir la pression sur le Hamas, qui doit être désarmé et écarté de la gouvernance de Gaza.

Concernant la situation en Iran, le ministre a indiqué que le déclenchement du mécanisme de "snapback", qui ouvrait une période de 30 jours à l’issue de laquelle les sanctions contre l’Iran pourraient être réimposées, ne signifiait pas la fin du dialogue avec l’Iran. La France et l’Allemagne, ainsi que leur partenaire britannique dans le cadre du E3, continueront de rechercher une solution diplomatique pendant cette période. Notre proposition d’extension de la résolution 2231 demeure sur la table. Il revient à l’Iran de s’en saisir en faisant les gestes nécessaires.