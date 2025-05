Le 9 mai, le Quai d’Orsay ouvre ses portes à l’occasion de la Journée de l’Europe

Parcours d’expositions et animations

Une table-ronde

Projection d’un épisode de la série « Parlement »

Des échanges

Pour s’inscrire, c’est par ici ; https://www.eventbrite.fr/e/journee-de-leurope

La journée de l’Europe a été instaurée lors du Conseil européen de Milan, en juin 1985. La date du 9 mai a été choisie en référence à la déclaration Schuman, prononcée le 9 mai 1950. Cette déclaration s’inscrit comme la première étape vers une fédération européenne et a permis la création, en 1951, de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour une période de 50 ans. Ce traité a été signé par six pays (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne) et constitue la première organisation européenne. C’est sur ce modèle que d’autres communautés européennes ont été créées et ont permis d’étendre cette solidarité jusqu’à la création de l’Union européenne, telle qu’elle existe aujourd’hui.