C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès ce jour de Jacques Delors, ancien Ministre français de l’Economie et des Finances et ancien Président de la Commission européenne.

Figure fondatrice de la construction européenne, Jacques Delors a marqué le destin de l’Europe.

Par sa contribution aux grandes étapes de la construction européenne qu’ont été le traité de Maastricht, les accords de Schengen, le lancement du programme Erasmus ou la mise en chantier de l’Union économique et monétaire qui a permis la création de l’euro, par son engagement pour une Europe unie et en capacité d’agir, ainsi que son combat pour la paix et la démocratie, Jacques Delors restera une source d’inspiration inépuisable pour toutes celles et ceux qui portent l’Europe et le projet européen dans leur cœur.