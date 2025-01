Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant l’approbation de la Résolution n° 259 portant modification de l’art icle 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak.

Il est prévu que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et le Sénégal deviennent des pays d’opération d’ici 2030, avec de premiers investissements envisagés dès 2025.

La France soutient pleinement cet amendement adopté le 18 mai 2023 par les Gouverneurs de la BERD, dans un contexte où l’économie mondiale doit faire face aux conséquences de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et à la multiplication des crises, y compris climatiques, auxquelles l’Afrique subsaharienne est particulièrement confrontée.

Le maintien d’une coopération bilatérale et européenne forte avec l’Afrique, ainsi que le renforcement de la mobilisation de l’architecture financière internationale en faveur du développement et de la transition climatique dans les pays vulnérables figurent parmi les priorités de la politique étrangère française.