Le 12 juin 1985, l’Espagne et le Portugal signaient le traité consacrant leur adhésion à la Communauté économique européenne (CEE). Cette date a marqué une étape historique, tant pour les deux pays que pour le projet européen dans son ensemble, qui a vu le retour de la péninsule ibérique dans la famille démocratique européenne. Cette adhésion a accompagné une transformation en profondeur des sociétés et des économies portugaise et espagnole, favorisant la consolidation des institutions démocratiques, l’ouverture à l’économie de marché, le développement des infrastructures, et le renforcement de la cohésion sociale.

La France salue l’engagement constant du Portugal et de l’Espagne en faveur de la construction européenne et se réjouit du partenariat d’exception qui unit les trois pays dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse des transitions écologique et numérique, de la défense des valeurs démocratiques ou du renforcement de la souveraineté et de l’autonomie stratégique européennes.

À l’heure où l’Union est confrontée à de nouveaux défis, l’anniversaire de la signature de ce traité nous rappelle avec force que l’unité et la solidarité entre les peuples européens sont la condition d’un avenir commun, fondé sur la paix, la prospérité et la démocratie.