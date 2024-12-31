Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a participé, jeudi 29 janvier, au Conseil affaires étrangères à Bruxelles. La réunion a permis au ministre d’évoquer l’importance de l’unité européenne dans un contexte de mise sous tension de l’intégrité territoriale de l’Union. Le ministre a insisté sur la clarté de la position européenne, assumant la fermeté tout en refusant toute escalade.

S’agissant de l’Iran, et à l’initiative de la France et de ses partenaires, le Conseil affaires étrangères a adopté des sanctions contre des membres du gouvernement, du Parquet, de la police et du corps des gardiens de la révolution, ainsi que contre des entités responsables de la censure d’internet. Les ministres européens se sont accordés collectivement pour inscrire le Corps des Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne.

Sur la situation en Ukraine, le ministre a réaffirmé le souhait de la France d’assortir au prêt européen à l’Ukraine de robustes critères en matière de préférence européenne, s’agissant du volet militaire. Alors que la Russie continue de viser les infrastructures ukrainiennes, le ministre a insisté sur la nécessité d’adopter rapidement un vingtième paquet de sanctions européennes à l’encontre de la Russie, aussi puissant que les derniers paquets.

Sur la Syrie, le ministre a rappelé les efforts de médiation, notamment ceux déployés par la France, pour aboutir au cessez-le-feu et à l’accord annoncé ce matin, en engageant les autorités syriennes et nos partenaires kurdes dans une nécessaire négociation.

Enfin, le ministre a échangé avec ses homologues autour des crises humanitaires, qui déchirent le Soudan et la région des Grands Lacs. Il a souligné, dans la continuité de la Conférence de Paris, l’importance d’une mobilisation européenne en soutien aux médiateurs pour le règlement de la crise en cours.