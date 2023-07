Q- Avez-vous une réaction suite au retrait de la candidature de Fiona Scott Morton au poste d’économiste en chef à la Commission européenne ?

R- Nous avons pris bonne note de la décision, annoncée ce jour par Mme Fiona Scott Morton, de retirer sa candidature au poste de cheffe économiste de la Direction générale en charge de la Concurrence au sein de la Commission européenne.

Les questions soulevées par la France, notamment par la Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna, et par la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de l’Europe, Laurence Boone, ne portaient pas sur les qualités de l’intéressée mais sur la compatibilité de cette nomination avec deux principes qui sont au cœur de notre conception de l’Union européenne : la souveraineté et la protection des intérêts des entreprises et des consommateurs européens.

Pour l’avenir, un travail de réflexion devrait être engagé sur l’opportunité de renforcer les règles de recrutement concernant les conflits d’intérêt pour les postes les plus stratégiques et sensibles au sein des institutions européennes.