La France exprime sa vive émotion devant les conséquences dévastatrices de la tempête Boris qui frappe l’Europe centrale et orientale, qui a fait plusieurs victimes et entraîné l’évacuation de milliers de personnes et d’immenses dégâts matériels. La France présente ses condoléances aux familles endeuillées.

La France adresse sa pleine solidarité aux peuples autrichien, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque dans cette épreuve ainsi qu’aux autorités de ces pays.

La France se tient prête à répondre aux demandes d’assistance qui lui seront adressées, en lien avec ses partenaires européens.