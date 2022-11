La France salue l’adoption par l’Union européenne la désignation de nouvelles personnes et une entité au titre du régime de sanctions contre les armes chimiques.

La production et l’utilisation d’armes chimiques, en tout lieu, à tout moment, par quiconque et en toutes circonstances, sont inacceptables et ceux qui les emploieraient doivent être sanctionnés.

La France réaffirme son engagement déterminé pour l’interdiction complète des armes chimiques. La lutte contre l’impunité et l’interdiction totale de l’utilisation d’armes chimiques restent nos priorités. Cette lutte constitue le fondement de l’efficacité et de la crédibilité du régime d’interdiction. C’est dans cet esprit que la France a lancé en 2018 un partenariat international contre l’impunité de l’utilisation d’armes chimiques.