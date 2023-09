Rapport du groupe indépendant d’experts franco-allemands sur les réformes de l’Union européenne (UE)

Comment l’UE sera-t-elle en capacité de réagir rapidement et avec flexibilité aux défis du moment dans une Europe élargie ? Dans un environnement plus compétitif et plus instable, L’Europe doit trouver les moyens de mieux se protéger et de promouvoir ses intérêts communs.

Ce rapport présente une série d’options et de recommandations pour répondre à ces questions majeures, il est une contribution importante à la réflexion menée par les 27 Etats membres.