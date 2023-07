Les autorités françaises se réjouissent de la décision des autorités du Parlement européen, des membres de son bureau et des députés de la commission des Budgets, de louer le bâtiment Osmose à Strasbourg.

La signature d’un bail emphytéotique de 99 ans entre le Gouvernement français, la Région Grand-Est, l’Eurométropole de Strasbourg, la Collectivité européenne d’Alsace et la ville de Strasbourg d’une part, et le Parlement européen d’autre part, conforte Strasbourg comme siège du Parlement européen et comme capitale européenne.

Comme l’a souhaité le président de la République, ce nouveau bâtiment permettra d’améliorer significativement les conditions de travail des députés, de leurs équipes ainsi que de toutes les institutions qui contribuent au processus législatif. Elle facilitera également l’organisation de trilogues, la tenue de réunions en marge des plénières.

Les autorités françaises et les collectivités continueront à favoriser l’investissement matériel et humain du Parlement à Strasbourg, en complément des engagements qu’elles ont pris dans le cadre du contrat triennal « Strasbourg capitale européenne 2021-2023 » (renforcement de l’accessibilité, promotion des projets territoriaux en matière de recherche, de culture, de démocratie) et qu’elles ont confirmés lors du déplacement de la Première ministre, accompagnée de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, le 22 novembre dernier à Strasbourg à l’occasion des 70 ans du Parlement européen.

Elles remercient la Présidente du Parlement européen ainsi que les parlementaires européens pour leurs soutiens à ce projet.