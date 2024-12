La France se félicite de la nomination, à l’issue du 31e Conseil ministériel de l’OSCE, de Feridun Sinirlioglu au poste de Secrétaire général, Maria Telalian comme Directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme, Christophe Kamp en qualité de Haut-Commissionnaire pour les minorités nationales, et Jan Braathu nouveau Représentant pour la liberté des médias.

La France remercie Ian Borg, Vice-Premier ministre maltais et président en exercice de l’OSCE, d’avoir permis l’adoption de ces décisions indispensables à la pleine fonctionnalité de ces institutions. Elle continuera de lui apporter son soutien notamment en vue de l’adoption d’autres décisions indispensables comme la désignation de la présidence pour 2026.

Alors que la sécurité et de la stabilité du continent européen sont mises en cause par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que des ingérences informationnelles menacent les systèmes démocratiques, l’OSCE offre un cadre unique pour documenter, prévenir et atténuer les atteintes à notre sécurité collective.