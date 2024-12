La France félicite Ian Borg, Vice-Premier ministre maltais et président en exercice de l’OSCE pour le bilan très riche de l’année écoulée. Grâce à l’attachement de Malte aux principes fondateurs de l’Acte final d’Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, la guerre d’agression russe contre l’Ukraine est restée au centre des travaux de l’organisation dans toutes ses dimensions.

La France renouvelle ses compliments aux quatre nouveaux responsables désignés à l’issue du 31e Conseil ministériel de l’OSCE, et avec lesquels elle entend travailler étroitement : Feridun Sinirlioglu au poste de Secrétaire général, Maria Telalian comme Directrice du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme, Christophe Kamp en qualité de Haut-commissaire pour les minorités nationales, et Jan Braathu au poste de Représentant pour la liberté des médias.

La France souhaite plein succès à la Finlande pour sa présidence en 2025 en l’assurant de son plein soutien, et félicite la Suisse d’avoir été désignée pour présider l’OSCE en 2026.

La France appelle tous les Etats participants à respecter leurs engagements y compris afin de permettre sans délais l’adoption du budget de cette organisation unique pour documenter, prévenir et atténuer les atteintes à notre sécurité collective.