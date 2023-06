Droits des femmes – Adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe (1er juin 2023)

La France salue l’adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La France, qui préside le Comité des Parties à la Convention d’Istanbul, mène avec ses partenaires une campagne déterminée pour la ratification universelle de cette Convention et sa mise en œuvre effective, comme l’a rappelé le Président de la République lors du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe à Reykjavik en mai dernier. Elle se tient aux côtés des victimes de violences, y compris de violences sexuelles : comme l’a annoncé la Ministre le 8 mars 2023, elle a renforcé son soutien aux organisations qui leur viennent en aide, dont le Fonds des Nations unies pour la population et au Fonds mondial pour les survivantes de violences sexuelles.

Dans le cadre de sa diplomatie féministe, la France poursuivra sa mobilisation pour l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale, leur participation à tous les processus de décision publics et privés et pour lutter résolument contre toutes les formes de violences fondées sur le genre, en temps de paix, comme en temps de conflit armé. Il s’agit d’une priorité de notre action en matière de droits de l’Homme, de justice sociale et d’égalité de genre et une condition sine qua non de paix durable pour l’ensemble de nos sociétés.