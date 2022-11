La dixième édition du Forum mondial de la démocratie se tient du 7 au 9 novembre 2022 à Strasbourg. Olivier Véran, ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, représente la France lors de ce 10e Forum en participant à la deuxième session plénière.

Le Forum mondial de la démocratie est une initiative du Conseil de l’Europe lancée en 2012 sous le haut patronage du Président de la République française. Il s’agit d’une précieuse plateforme de débat entre décideurs politiques, défenseurs des droits, représentants de la société civile et jeunes citoyens du monde entier, pour imaginer des solutions innovantes face aux principaux défis auxquels les démocraties font face. Plus de 8000 participants venant de plus 100 États différents ont participé aux précédentes éditions du Forum.

Le modèle démocratique est au fondement des valeurs européennes. La France poursuit son engagement pour promouvoir et protéger la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’Homme.

Plus d’informations : https://conseil-europe.delegfrance.org/M-Olivier-Veran-au-10e-Forum-mondial-de-la-democratie