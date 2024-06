Le 6 juin 1944, le débarquement des Alliés en Normandie a marqué le début de la Libération de la France et de l’Europe. L’assaut lancé en Normandie par les troupes expéditionnaires alliées, notamment américaines, britanniques, et canadiennes, est le premier temps de l’Opération Overlord. Des centaines de millier de soldats, issus de 15 nations, débarquent sur les plages normandes pour libérer la France et l’Europe du joug nazi.

80 ans plus tard, la France souhaite exprimer sa gratitude à nos alliés d’hier et d’aujourd’hui en entretenant la mémoire de cet évènement décisif de la Seconde Guerre mondiale.

Cette année, le programme des commémorations met à l’honneur « ceux qui se sont levés, ceux qui ont souffert, et ceux qui ont combattu et libéré ». Des cérémonies nationales rythmeront ces journées. La cérémonie internationale aura lieu le 6 juin à proximité de la plage d’Omaha.



Retrouvez le programme et les informations des cérémonies nationales et de la cérémonie internationale : https://www.defense.gouv.fr/mission-liberation/ceremonies

Commémorer c’est également transmettre les valeurs de liberté et de coopération aux nouvelles générations. Le devoir de mémoire est une obligation morale envers les femmes et hommes des 15 nations venus libérer l’Europe. Les commémorations du Débarquement et de la Libération s’inscrivent dans une démarche d’unité et de fraternité, à la portée universelle. Nous souhaitons exprimer, une fois de plus, notre reconnaissance à ceux qui se sont unis pour libérer notre continent.

Une mission dédiée au 80e anniversaire de la Libération

Approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2023, la « Mission du 80e anniversaire des débarquements, de la Libération de la France et de la Victoire » est chargée d’organiser le cycle commémoratif de 2024 et 2025.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) est l’un des membres fondateurs de cette mission à dimension interministérielle et à vocation internationale. Présidée par Philippe Etienne, ambassadeur de France et ancien conseiller diplomatique du président de la République, la Mission Libération dispose par ailleurs d’un conseil scientifique et d’orientation, présidé par Denis Peschanski, directeur de recherche émérite au CNRS. Les 20 chercheurs et historiens composant ce conseil ont vocation à proposer des contenus éditoriaux et à participer à la définition des programmes.