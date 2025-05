Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu vendredi 11 avril avec le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, M. Alain Berset.

Le ministre a réaffirmé la fierté de la France d’accueillir sur son territoire une organisation dont la mission, depuis sa création en 1949, est de veiller au respect des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit dans l’ensemble de ses 46 États membres.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a salué l’initiative d’un « Nouveau pacte démocratique pour l’Europe », lancé par le Secrétaire général. Le ministre a souligné l’importance de protéger l’intégrité des processus électoraux, pierre angulaire de nos démocraties. Le Ministre et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe ont évoqué le défi que représentent les ingérences étrangères et les manipulations de l’information pour nos sociétés démocratiques. La France est pleinement engagée pour lutter contre ces menaces, dans le plein respect de l’Etat de droit et de la liberté d’expression, dont le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’Homme sont des garants essentiels.

Le ministre a salué le rôle joué par le Conseil de l’Europe pour la résilience démocratique et la reconstruction de l’Ukraine, victime depuis plus de trois ans de la guerre d’agression menée contre elle par la Russie, et pour la lutte contre l’impunité et la réparation des dommages causés. Le Ministre et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe ont échangé sur le caractère impératif du retour chez eux des enfants ukrainiens déplacés de force par la Russie.

Le ministre a enfin abordé avec le Secrétaire général la mise en œuvre de la décision de la France d’étendre la Charte sociale européenne à nos territoires d’Outre-Mer.