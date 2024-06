La France félicite chaleureusement M. Alain Berset pour son élection au poste de Secrétaire général du Conseil de l’Europe lors du vote qui s’est tenu le 25 juin à Strasbourg à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

Le Conseil de l’Europe, plus ancienne organisation intergouvernementale européenne, joue un rôle primordial dans la défense et la promotion de l’Etat de droit et des droits de l’Homme dans ses 46 Etats membres. Les normes qu’elle développe, dont la Convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la Convention-cadre sur l’intelligence artificielle et les droits de l’Homme, constituent des références.

Le Secrétaire général pourra compter sur le soutien de la France, pays hôte de l’Organisation, dans l’exercice de son mandat.