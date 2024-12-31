L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est chargé de l’organisation des concours d’entrée pour les institutions, organes et agences de l’UE. Depuis le 5 février 2026, l’avis de concours AD5 est en ligne.

Le concours AD5, premier grade d’entrée dans la carrière d’administrateur, permet aux futurs lauréats de travailler au sein d’une des institutions de l’UE ou des agences européennes. Leurs missions portent essentiellement sur la formulation de politiques, la prestation opérationnelle et la gestion des ressources, dans un domaine qui dépend de l’institution ou du service qui les recrute.

Les administrateurs AD5 soutiennent les décideurs européens dans la conception et la mise en œuvre des politiques de l’Union. Ils peuvent travailler sur l’élaboration de textes législatif, la gestion de programmes européens ou comme experts dans des domaines stratégiques (climat, numérique, économie, affaires juridiques…).

Être lauréat du concours ne garantit pas un emploi : les 1490 lauréats seront inscrits sur une liste de réserve, qui leur permettra de candidater ensuite à des postes.

Le concours se compose de quatre blocs d’épreuves :

« Reasoning tests », en trois temps (compréhension écrite, raisonnement numérique et raisonnement logique en QCM) ;

Connaissances sur l’Union européenne (QCM) ;

Compétences numériques et digitales (QCM) ;

Épreuve de communication écrite.

Le concours AD5 s’adresse aux diplômés de l’enseignement supérieur, quel que soit leur domaine d’études. Pour être éligible, il faut :

être citoyen(ne) d’un État membre de l’UE ;

jouir de ses droits civiques ;

être en règle vis-à-vis des obligations nationales (ex. service militaire) ;

maîtriser une langue officielle de l’UE au niveau C1 et une seconde au niveau B2 ;

avoir validé au moins trois années d’études universitaires.

Aucune expérience professionnelle n’est exigée.

Pour déposer votre candidature, la procédure s’effectue exclusivement en ligne sur le site EU Careers de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en créant un compte EU Login. Il faut ensuite sélectionner le concours Administrators - AD5, compléter et envoyer le formulaire ainsi qu’une copie d’un passeport ou d’une carte d’identité valide avant le 10 mars 2026 à 12h (heure de Bruxelles).

Les pièces justificatives devront être transmises avant le 7 octobre 2026 à 12h.

Les convocations à l’examen seront communiquées directement aux candidats.

