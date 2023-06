Déclaration de la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

La France salue le lancement de l’opération de dépollution du terminal d’exportation pétrolière Safer annoncé par les Nations Unies.

Face au risque de catastrophe écologique en mer Rouge que fait peser ce terminal pétrolier, la France a contribué à hauteur de 3,3 millions d’euros au plan de sauvetage des Nations Unies.

La France soutient les efforts déployés par les Nations unies pour le mener à bien dans les prochaines semaines. Plus d’un million de barils de pétrole brut stockés depuis 2015 devront être évacués.

La France appelle notamment les Houthis, qui contrôlent actuellement le navire Safer, à pleinement coopérer pour la mise en œuvre de ce plan de sauvetage.

La France rappelle son soutien aux efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Yémen, M. Hans Grundberg, pour parvenir à une solution politique durable et inclusive au Yémen.

La préservation des océans et des mers est un objectif prioritaire de la diplomatie environnementale de la France, comme l’a rappelé le Président de la République lors du One Ocean Summit l’an dernier à Brest. La Ministre de l’Europe et des affaires étrangère a ainsi lancé avec le Secrétaire d’État à la mer, le 15 mars, le comité de pilotage de la Conférence des Nations unies pour les océans, que la France coprésidera avec le Costa Rica et qui se tiendra en 2025 à Nice.