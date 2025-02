Yémen / Nations unies - Décès en détention d’un travailleur humanitaire du Programme alimentaire mondial (12 février 2025)

La France exprime sa profonde indignation à la suite du décès d’un travailleur humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM), qui était détenu arbitrairement par les Houthis, dans des conditions inhumaines, depuis le mois de janvier dernier. La France adresse ses condoléances aux proches de la victime et aux Nations unies.

La France réitère sa condamnation la plus ferme de la détention arbitraire, par les Houthis, d’agents des Nations unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des missions diplomatiques. Elle exige leur libération immédiate et inconditionnelle.

La France appelle au plein respect de la protection du personnel humanitaire, conformément au droit international humanitaire et à la garantie d’un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave. Le personnel humanitaire ne doit être pris pour cible en aucune circonstance.

La France réaffirme son plein soutien à l’action des Nations unies au Yémen.