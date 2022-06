La France salue l’annonce le 2 juin 2022 par l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Hans Grundberg, d’une prolongation pour deux mois de la trêve au Yémen. Cette extension a été permise par l’attitude constructive des parties au conflit, et par le soutien apporté aux efforts de M. Grundberg par les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et par les partenaires régionaux, notamment la Jordanie et l’Égypte.

La trêve instaurée le 2 avril dernier a permis la mise en place des premiers vols commerciaux depuis six ans entre Sanaa d’une part, et Amman et Le Caire d’autre part. Alors que le pays fait face à une crise humanitaire particulièrement grave, la prolongation de la trêve doit permettre de rouvrir les routes de la ville de Taez, d’instaurer un cessez-le-feu et d’entamer les discussions en vue d’une solution politique durable au conflit. La France réitère son plein soutien aux efforts des Nations unies en ce sens.