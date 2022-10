La France condamne fermement l’attaque contre le pétrolier Nissos Kea survenue le 21 octobre au large du port d’al Dabba au Yémen. Cette attaque, revendiquée par les Houthis, est une menace inacceptable pour le commerce maritime international et la liberté de navigation. Ce type d’attaque constitue une violation grave et flagrante du droit de la mer et empêche la population yéménite, première victime de cette guerre, d’avoir accès aux biens de première nécessité.

La France appelle les Houthis à la responsabilité et à la désescalade. Elle déplore l’absence de progrès pour conclure une nouvelle trêve au Yémen, dont la responsabilité incombe directement aux Houthis.

Seule une solution politique entre les parties yéménites sous l’égide des Nations unies peut mettre un terme à cette guerre qui n’a que trop duré. La France enjoint les Houthis à s’engager durablement et de bonne foi dans les négociations menées par l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, dont la France salue les efforts.

Elle reconnaît l’engagement du gouvernement yéménite en faveur de la trêve et, à terme, d’une solution politique, de même que les efforts de l’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman et des pays de la région en ce sens. La France rappelle son attachement à la paix et à l’unité du Yémen, ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité régionales.