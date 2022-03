La France condamne fermement les tirs de missiles revendiqués par les Houthis contre le territoire émirien et le territoire saoudien les 23 et 24 janvier, qui interviennent après les attaques houthies du 17 janvier dernier sur Abou Dabi. La France réitère son soutien aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite et son attachement à leur sécurité et à la stabilité régionale.

La France déplore les nombreuses victimes civiles des frappes aériennes survenues au Yémen les 20 et 21 janvier à Saada et à Hodeidah, et présente ses condoléances à leurs familles.

La France condamne les violations du droit international humanitaire en tout lieu et par tous les acteurs. La France appelle instamment toutes les parties au respect du droit international humanitaire et à la protection des populations civiles.

Dans ce contexte, la France appelle à la désescalade des tensions au Yémen et dans la région.

La France réaffirme sa mobilisation en faveur d’une cessation des hostilités sur l’ensemble du territoire du Yémen et d’une relance des discussions entre les parties yéménites en vue d’un accord politique global. Elle réitère à cette fin son soutien à l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Yémen, M. Hans Grundberg.