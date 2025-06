Depuis un an aujourd’hui, les Houthis procèdent à des détentions arbitraires de personnels des Nations unies et humanitaires, ainsi que de représentants de la société civile yéménite et des missions diplomatiques.

La France réitère sa plus ferme condamnation de ces actes et appelle les Houthis à libérer de manière immédiate et inconditionnelle toutes les personnes détenues.

Alors que la situation humanitaire au Yémen continue de se détériorer, ces détentions entravent la distribution de l’aide qui répond aux besoins urgents de la population yéménite. Les Houthis doivent permettre la reprise des activités des Nations unies dans le gouvernorat de Saada interrompues depuis maintenant trois mois.

La France appelle au plein respect de la protection du personnel humanitaire, qui doit pouvoir faire son travail dans le plein respect de sa sécurité et de son intégrité, conformément au droit international humanitaire.