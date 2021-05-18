La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque des Houthis contre le navire de commerce battant pavillon néerlandais MV Minervagracht dans le golfe d’Aden. L’opération ASPIDES, dans laquelle la France est engagée, a porté secours à l’équipage et pris en charge les personnes blessées.

Ces attaques constituent une entrave inacceptable à la liberté de navigation et une menace pour la stabilité de l’ensemble de la région. Elles doivent cesser immédiatement de même que les attaques constantes des Houthis contre le territoire d’Israël.

La France demeure pleinement engagée en faveur de la sûreté maritime et de la stabilité régionale dans le cadre de l’opération défensive ASPIDES, en lien avec ses partenaires. La France réitère son soutien au gouvernement légitime du Yémen et à la reprise d’un processus de paix sous l’égide des Nations unies, qui reste, à terme, la seule voie pour aboutir à une solution politique durable.