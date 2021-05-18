La France condamne avec la plus grande fermeté la séquestration, par les Houthis, d’agents des Nations unies à Sanaa, qui marque une nouvelle escalade intolérable contre les travailleurs humanitaires au Yémen. En prenant de nouveau pour cible les Nations unies, qui mènent une action indispensable en faveur des populations civiles, les Houthis font la démonstration de leur cynisme.

La France exige la libération immédiate et inconditionnelle de l’ensemble des personnels des Nations unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des missions diplomatiques détenus par les Houthis. Ces détentions arbitraires constituent une violation du droit international. Elles entravent la distribution de l’aide humanitaire aux populations civiles et contribuent à l’aggravation de la crise humanitaire au Yémen.

La France exprime sa pleine solidarité avec les Nations unies.