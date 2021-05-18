La France condamne fermement la nouvelle vague d’arrestations arbitraires d’agents des Nations unies par les Houthis dans les villes de Sanaa et Hodeïda au Yémen, ainsi que l’entrée par effraction dans les locaux des Nations unies et la saisie de biens appartenant à l’organisation.

Elle exige la libération immédiate et inconditionnelle de l’ensemble des agents des Nations unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des missions diplomatiques détenus arbitrairement par les Houthis. Ces détentions sont contraires au droit international. Elles entravent la distribution de l’aide humanitaire dont la population yéménite a besoin et contribuent ainsi à l’aggravation de la crise humanitaire au Yémen.

La France réaffirme son plein soutien à l’action des Nations unies au Yémen.