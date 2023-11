La France condamne la capture du navire de commerce Galaxy Leader par les Houthis le 19 novembre et appelle à la libération immédiate de l’équipage.

La capture du navire, en transit en mer Rouge dans les eaux internationales, et son déroutement sur Hodeïda mettent en péril la sécurité et la liberté de navigation dans la région, en violation du droit international. Cet acte est également préjudiciable aux intérêts du peuple yéménite et des pays voisins.

La France appelle par ailleurs tous les acteurs de la région à éviter une escalade. C’est le message que la Ministre de l’Europe et des affaires étrangères relaie auprès de tous ses interlocuteurs, y compris jeudi dernier à son homologue iranien.