La France se félicite de l’adoption, le 10 janvier 2024, d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées par les Houthis contre des navires en mer Rouge.

Le Conseil de sécurité, dont la France assume la Présidence depuis le 1er janvier, exige que les Houthis mettent fin immédiatement à ces attaques et qu’ils libèrent le Galaxy Leader et son équipage, capturé le 19 novembre 2023. Le Conseil de sécurité rappelle que l’exercice des droits et libertés de navigation doit être respecté et que les États Membres ont, conformément au droit international, le droit de réagir contre ces attaques .

La France continuera à assumer ses responsabilités et à contribuer à la sûreté maritime dans cette zone en lien avec ses partenaires, comme elle a été appelée à le faire les 9 et 11 décembre dernier lorsque la frégate Languedoc a détruit des drones.